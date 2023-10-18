وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الخارجية قامت بإجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في القاهرة ومكتب الاتصال في الرباط بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة.

وتأتي عملية الإجلاء ضمن حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم والإجراءات الأمنية الإضافية ونقل مبعوثين من الدول الحساسة إلى دول أكثر أمانا، حسب المصدر ذاته.

وتشهد عدة مدن عربية مظاهرات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في قطاع غزة.

وخرجت، مساء الثلاثاء، مظاهرات غاضبة في أعقاب انفجار أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين في مستشفى بغزة. ومن المتوقع تنظيم مسيرات أخرى اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن الانفجار، الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني، كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حماس.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد، الأربعاء، أن الوضع في غزة "يخرج عن السيطرة" بسبب العجز عن إيصال مساعدات إنسانية جاهزة للتسليم.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "مع كل ثانية نتأخر فيها في إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.