وذكر عبد اللهيان، خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي:

قضية فلسطين ما تزال حية ونابضة.

يجب أن تظل القضية الفلسطينية القضية الأولى للعالم الإسلامي.

يجب الوقف الفوري للمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة

يجب دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

يجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

من الضروري فرض عقوبات سياسية واقتصادية على إسرائيل

نقترح إرسال وفد من الدول الإسلامية إلى غزة بهدف الوقوف على الأوضاع الإنسانية هناك.

وينعقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، في مدينة جدة السعودية لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويأتي الاجتماع بعدما أدى أصاب مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة إلى وقوع مئات القتلى.

وحملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عنه، فيما اتهمت إسرائيل حماس بإطلاق صاروخ أخطأ طريقه وأصاب المستشفى.