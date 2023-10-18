وقال المنظري إنه "لم يعد في غزة أي مكان آمن جراء الأعمال العدائية".

وأظهرت مقاطع فيديو، سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وحدد "المنظري" موقف الصحة العالمية من هذا الحادث في عدد من النقاط:

ندين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المستشفى في شمال غزة الليلة الماضية، وأودى بحياة المئات من المرضى والعاملين الصحيين واللاجئين، في هذا المكان الذي يتعبر أحد الأماكن القليلة الآمنة في مثل هذه الظروف، وأوقع كذلك أعداداً أكبر من الجرحى من المدنيين الأبرياء.

هذا الهجوم غير المبرر هو عدوان على الإنسانية جمعاء، وتجاوز لكافة المواثيق والأعراف والقوانين المعمول بها، فالضحايا جميعهم من المرضى والمسنين والنساء والأطفال، والكثير منهم من المدنيين الذين فروا من مواقع القصف التماساً لمأوى آمن.

منظمة الصحة العالمية بوصفها المنظمة الرائدة في مجال الصحة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بلا كلل لخدمة الضعفاء وإنقاذ الأرواح وحفظ الصحة وتسعى لجعل العالم مكاناً أكثر أمنا وسلاماً.

تناشد المنظمة كافة القيادات الأممية والمهنية وكافة الشركاء للعمل على وضع حد لما يجري، والتدخل الفوري لحماية المدنيين والمرضى والعاملين الصحيين والمنشآت الصحية، ونحتاج لجهود الجميع معنا.

المدنيون ليسوا هدفاً، والمرضى ومقدمو الرعاية ليسوا هدفاً، والمنشآت الصحية ليست هدفاً ولا يجوز مطلقاً استهدافهم بالأعمال العدائية.

ضحايا تحت الأنقاض

وتسبب قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، شرقي مدينة غزة، بسقوط 500 قتيل وجريح فلسطيني، على الأقل، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.

وأعلن الرئيس الفلسطين محمود عباس، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مستشفى المعمداني.

وتوالت الإدانات العربية والغربية للحادث، إذ دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، كما قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إن "الأخبار الواردة كارثية كما أنه أمر فظيع وغير مقبول".