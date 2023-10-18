وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "مع كل ثانية نتأخر فيها في إدخال المساعدة الطبية نخسر أرواحا"، مشددا على أن الإمدادات الطبية عالقة منذ 4 أيام عند الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "نحتاج إلى دخول فوري لبدء توصيل إمدادات منقذة للحياة".

ووقع مئات القتلى في قصف أصاب مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، حملت حركة حماس إسرائيل المسؤولية عنه فيما اتهمت إسرائيل حماس بإطلاق صاروخ ضل طريقه وأصاب المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن لديه "أدلة" على مسؤولية حركة حماس في "الانفجار" في المستشفى في غزة.

وأكدت السلطات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حماس أن القصف الذي طال مستشفى الأهلي العربي أدى إلى مقتل 200 إلى 300 شخص، فيما قالت حماس في بيان إن عدد القتلى بلغ 500 شخص.