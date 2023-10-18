وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن "طبيعة الأضرار وعدم وجود فجوة في الأرض تنفي فرضية القصف الجوي للمستشفى".

وأضاف هاغاري "صاروخ لحركة الجهاد سقط عن طريق الخطأ على المستشفى الأهلي في غزة".

وأوضح قائلا إن "صور الرادارات أظهرت إطلاق صواريخ من قطاع غزة وقت إصابة المستشفى".

كما اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حركة "حماس بتضخيم أرقام القتلى في انفجار المستشفى".

وكرر الجيش الإسرائيلي الاتهامات لحركة حماس بأنها "تستخدم المدنيين دروعا بشرية"، ودعا السكان إلى مغادرة شمالي قطاع غزة.