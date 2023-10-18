وكتب شولتس على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، اليوم الأربعاء "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

وكان المستشفى يأوي المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يصل شولتس إلى مصر اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب زيارته لإسرائيل.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، وصل صباح اليوم الأربعاء إلى أحد مطارات إسرائيل تزامنا مع دوي صافرات الإنذار.