ووصفت الخارجية الروسية "التصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، بأنه كارثة عالمية.

وطالبت إسرائيل بأن "تقدم صور الأقمار الصناعية لإثبات أنها ليست وراء الهجوم على مستشفى الأهلي في مدينة غزة.

وكانت إسرائيل قصفت مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما نجم عنه مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، في حادثة ننددت بها الكثير من الدول والأمم المتحدة.

وزعمت إسرائيل أن حركة الجهاد الإسلامي تقف وراء القصف الذي تعرض له المستشفى، وأنه جاء جراء صاروخ فشل في الانطلاق، وهو ما أنكرته الحركة.

وقالت حركة الجهاد إنها لم تطلق صواريخ من تلك المنطقة ولا في الوقت الذي تعرض له المستشفى للقصف.

وفي وقت سابق، اقترحت روسيا إضافة التنديد بالهجوم على مستشفى الأهلي المعمداني، الذي أسفر عن مقتل المئات، إلى القرار الذي صاغته البرازيل ومن المقرر أن يصوت عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقال دميتري بوليانسكي، نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، عبر تطبيق تلغرام "اليوم استكملنا التعديل المتعلق باستنكار الغارات على غزة بالتنديد بالغارة على المستشفى الأهلي العربي".