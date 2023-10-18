وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3200 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد على 11 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.

وتسبب قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، شرقي مدينة غزة، بسقوط 500 قتيل فلسطيني، على الأقل، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.

وجاء هذا الهجوم في وقت يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

بالإضافة إلى ذلك، قتل 80 فلسطيني بقصف استهدف منازل في رفح وخان يونس، بينما أعلنت زارة الداخلية في غزة إن 37 فلسطينيا قتلوا في غارات على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمالي القطاع".

وحول قصف مستشفى الأهلي في غزة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة:

مجزرة مستشفى المعمداني لا مثيل لها ولا يمكن وصفها

مئات الضحايا وصلوا المستشفى وما زالت طواقم الاسعاف تجلي أشلاء

معظم ضحايا مجزرة المعمداني اطفال ونساء غابت ملامحهم

الضحايا وصل منهم بلا رؤوس واشلاء ممزقة وخروج للاحشاء

سيل الضحايا ونوعية الإصابات فاق قدرات الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف

الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على الأرض وفي الممرات وجزء منهم بلا تخدير

لا يزال عدد كبير ينتظر العمليات والعدد الآخر تحاول الطواقم الطبية إنقاذ حياته في العنايات المركز

الإمكانيات العلاجية المتبقية أمامها ساعات قليلة لنعلن نفادها الفعلي

غوتيريش يدعو لـ"وقف إطلاق نار إنساني فوري"

وصباح اليوم الأربعاء، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، من العاصمة الصينية بكين، إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في منتدى "الحزام والطريق": "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.. لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".