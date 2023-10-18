وسمحت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية والمؤقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المئات قتلوا في استهداف مستشفى بمدينة غزة مما أشعل احتجاجات في الضفة الغربية وفي أنحاء الشرق الأوسط.

وتبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات في القصف.