وكتب ميدفيديف على قناته في "تيلغرام": "من الواضح أن الهجوم المروع على مستشفى في قطاع غزة يشكل جريمة حرب. والمسؤولية النهائية عن ذلك تقع على عاتق أولئك الذين يتكسبون الأموال من الحروب في بلدان مختلفة وفي قارات مختلفة. الذين يوزعون بلا تفكير مبالغ هائلة من المال لشراء الأسلحة، ويقومون بزيادة الإنتاج في مجمعاتهم للتصنيع العسكري."

وأضاف: "هم من يعلنون كذبا مهمتهم العالمية لحماية القيم الديمقراطية؛ الولايات المتحدة".