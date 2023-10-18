قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الإربعاء، بعد الغارة على مستشفى في مدينة غزة.