قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، مساء الثلاثاء، إنه بحسب تحليل أنظمة العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي، تم إطلاق وابل من صواريخ العدو باتجاه إسرائيل، التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".
وأضاف: "وفقا لمعلومات استخباراتية، من عدة مصادر لدينا فإن منظمة "الجهاد الإسلامي" مسؤولة عن إطلاق النار الفاشل الذي أصاب المستشفى".
ماذا حدث؟
- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية، الثلاثاء، أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظا بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى، ما أسفر عن مقتل المئات.
- وإذا تم تأكيد هذا الهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في 5 حروب منذ عام 2008.
- وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.
- وقالت الوزارة إن ما لا يقل عن 500 شخص قتلوا.
- وأصبحت عدة مستشفيات في مدينة غزة ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.
- وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هغاري إنه لا توجد حتى الآن تفاصيل عن الوفيات في المستشفى: "سنحصل على التفاصيل ونقوم بتحديث الجمهور. لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت غارة جوية إسرائيلية".
- وفي الجنوب، أدت الغارات المستمرة إلى مقتل عشرات المدنيين وشخصية واحدة على الأقل من كبار مسؤولي حماس، الثلاثاء، في هجمات تقول إنها تستهدف مسلحين.