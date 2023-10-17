قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، مساء الثلاثاء، إنه بحسب تحليل أنظمة العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي، تم إطلاق وابل من صواريخ العدو باتجاه إسرائيل، التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي العربي "المعمداني".