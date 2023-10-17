وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن. وقال المسؤول الفلسطيني الكبير إن عباس قرر العودة إلى رام الله.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام على ضحايا القصف الإسرائيلي الذي طال ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة، بحسب ما أوردت وكالة "وفا".

وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس أعلن "الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام، على ضحايا الضربة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني في غزة.

من جانبه، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة هي "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".

في الوقت نفسه، دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الهجوم ووصفه بأنه "جريمة مروعة"، قائلا إن الدول الداعمة لإسرائيل تتحمل كامل المسؤولية "عن هذه الجريمة".