وقتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ 7 أكتوبر وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء.

وسجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من 12500 جريح" في قطاع غزة.

من جانب آخر، قُتل 6 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين في غزة.

جاء ذلك في منشور للوكالة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.