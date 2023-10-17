قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف إن زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل تأتي في إطار تأكيد الدعم لها على ضوء حربها مع حركة حماس، مؤكدا أن "القضاء على الحركة سيمكننا من تحقيق السلام".