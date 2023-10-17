قال كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، مارك ريغيف إن زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل تأتي في إطار تأكيد الدعم لها على ضوء حربها مع حركة حماس، مؤكدا أن "القضاء على الحركة سيمكننا من تحقيق السلام".
وأضاف ريغيف في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":
- أميركا أرسلت حاملة الطائرات لردع أي طرف آخر من الانخراط في معركتنا مع حماس.
- نستعد لزيارة بايدن ونتطلع لمزيد من المحادثات.
- نريد السلام ويجب أن يفهم الجميع أن حماس هي العدو لكل الشعب الفلسطيني، كما كان الحال بالنسبة لتنظيم داعش.
- حماس لا تمثل العرب ولا الشعب الفلسطيني.
- ليس لدينا تأكيد حول أعداد القتلى الفلسطينيين الذين تعلن عنهم حماس.
- نحن لا نستهدف المدنيين في غزة بل نطالبهم بالمغادرة.
- تمت هزيمة داعش في سوريا والعراق، وهذا ما نعتزم القيام به مع حماس.
- السلطة الفلسطينية أضعفت من نفسها، وحماس ضد أي سلام وأي حل.
- إن تمكنا من هزيمة حماس، سنتمكن من تحقيق السلام.
- نركز حاليا على كسب الحرب والأمور الداخلية سنحلها لاحقا.