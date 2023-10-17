وتقوم السلطات بالتحقيق معهم في منشآت أمنية في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت القناة أن معظمهم يعملون في إسرائيل، وبعضهم سكان غير قانونيين وبعضهم لديه تصاريح عمل قانونية.

ويجري التحقيق فيما إذا كان هؤلاء الأشخاص متورطين في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر.

وبحسب مسؤولين أمنيين، لا توجد نية في هذه المرحلة لإعادتهم إلى قطاع غزة.

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2808 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 10800 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.