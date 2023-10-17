وأوضحت الصحيفة أن الزيارتين اللتين قام بهما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل في أقل من أسبوع، والدعم العسكري المقدم لتل أبيب، يؤكد أنه "لا يوجد فرق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر يؤكده الرئيس جو بايدن".

وأضافت أن دخول واشنطن على الخط "يشكل رادعا لإيران وحزب الله للامتناع عن فتح جبهة ثانية ضد إسرائيل، لكنه سيأتي بتكلفة لا بد من الاعتراف بها".

وتابعت: "تولى الأميركيون الدور القيادي في إدارة الحرب، بما يتوافق مع مصالحهم في المنطقة".

وتتجلى هذه المصالح، وفق "يديعوت أحرونوت"، في "إزالة تهديد حزب الله وإيران، وتجنب حدوث أزمة إنسانية في غزة وأي انتهاكات للقانون الدولي".

المصلحة الأميركية الأخرى، حسب الصحيفة، هي "ضمان سلامة الرهائن الذين تحتجهم حماس ويحملون الجنسية الأميركية".

وأوضحت: "من الممكن التوصل إلى اتفاق منفصل لإطلاق سراحهم. البيت الأبيض مهتم في النهاية بحياة المواطنين الأميركيين، وبعد ذلك فقط بحياة الجنود الإسرائيليين".

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