وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع للجيش بالقرب من مرغليوت على الحدود اللبنانية.

وقال دانيال هاغاري، على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "قبل وقت قصير، أطلق صاروخ مضاد للدبابات على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من مرغليوت على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى إطلاق نيران أسلحة صغيرة على عدة نقاط على السياج الحدودي".

وأضاف: "يرد الجيش الآن بنيران المدفعية على مصادر النيران".

كما سقط صاروخ مضاد للدبابات - أطلق من لبنان – على بلدة المطلة شمالي إسرائيل، صباح الثلاثاء، مما أدى لإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسؤوليتها.

هذا وردت إسرائيل بقصف مناطق عدة على طول الحدود في جنوب لبنان بنيران المدفعية والفوسفور الأبيض، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وهناك مخاوف من تصعيد حزب الله وغيره من الجماعات المدعومة من إيران بالمنطقة لوتيرة القتال مع إسرائيل من أجل دعم حماس في حالة توغل إسرائيل البري في غزة.

ويقتصر تبادل النيران بين حزب الله وإسرائيل حتى الآن على عدة بلدات حدودية.

وهددت إسرائيل بأنه في حال فتح حزب الله جبهة قتال جديدة، فإن مناطق لبنان بأكملها ستعاني من العواقب.