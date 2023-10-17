وقال فيدان في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب خلال زيارة إلى بيروت: "وصلتنا حتى الآن طلبات من دول عدة لإطلاق سراح مواطنيهم. وبالنتيجة، بدأنا نقاش هذا الموضوع وخصوصاً مع الجناح السياسي في حركة حماس"، مضيفا: "جهودنا متواصلة" في هذا الصدد.

وأعلنت الرئاسة التركية الأسبوع الماضي عن مفاوضات مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن.

وبحث فيدان القضية في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وفق ما أفاد مكتبه الإثنين.

وكانت حماس أسرت العشرات من الداخل الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي شمل أيضا إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحي الحركة إلى إسرائيل وشن هجمات بالأسلحة على مستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق من الإثنين، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الإثنين، إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

وذكر أبو عبيدة أن "آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف الإسرائيلي هو الفنان غاي أوليفز".

وتابع أبو عبيدة: "نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذه الملف المقدس".