وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين، إن بايدن "سيؤكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجددا في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي "سيكرر قناعتنا بأن حماس لا تمثل الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني، الذي هو أيضا ضحية".

وسيصل بايدن إلى العاصمة الأردنية آتيا من إسرائيل، التي سيزورها في اليوم نفسه للتعبير عن تضامنه بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة حماس انطلاقا من قطاع غزة صباح السابع من أكتوبر الجاري.