ونقلت "رويترز" عن مشعل قوله إن حزب الله "قام بخطوات لكن المعركة تتطلب أكثر".

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية اشتباكات متفرقة أعقاب اشتعال الوضع في قطاع غزة.

وقال مشعل إن "هناك 6 آلاف أسير وأسيرة في سجون الإسرائيلية والمقاومة لديها ما يكفيها حتى تبيض السجون من كافة الأسرى".

وأكد أن رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم "مصلحة قومية عربية".

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الإثنين، إن "عدد الأسرى بين 200 لـ 250 أسير، وما بين يدي القسام 200 أسير"، لافتا إلى أن 22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن.

وأضاف: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، وهؤلاء ضيوف لدينا ونسعى إلى حمايتهم، سنطلق سراحهم عندما يتاح ذلك ميدانيا".

وتابع أبو عبيدة: "نؤكد لكل العالم وكل من يريد أن يتدخل في ملف الأسرى، أننا مصرون على إدخال الفرحة إلى كل بيت فلسطيني في هذه الملف المقدس".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة، الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ 7 أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2808 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 10850 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.