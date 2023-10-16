وقالت الحركة إن الصواريخ استهدفت سديروت، عسقلان، أسدود، بئر السبع ونتيفوت وصولاً إلى تل أبيب والقدس.

تستمر حماس في إطلاق رشقات صاروخية من حين لآخر على مدن وبلدات إسرائيلية. وأفاد مراسلنا، عصر الإثنين، بإطلاق "دفعة صاروخية ثقيلة" على معظم بلدات غلاف غزة.

وفيما يخص ضخ المياه إلى غزة، فقد ذكر المتحدث باسم وزارة داخلية الحركة أن إسرائيل لم تستأنف هذه العملية.

وأضاف: "يضطر المواطنون لشرب مياه غير صالحة، وذلك ينذر بأزمة صحية خطيرة تهدد حياة المواطنين".

وفي أحدث حصيلة للضحايا، قالت وزارة الصحة في غزة إن 2808 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب 10850 منذ 7 أكتوبر. وما يزال ألف شخص في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم تحت الأنقاض.

أما إسرائيل فتقول إن نحو 1300 شخص قتلوا في هجوم حماس المفاجئ.

هذا وتجري حاليا جهود دبلوماسية لمحاولة فتح معبر رفح، مع وصول مساعدات أجنبية إلى الجانب المصري.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.