أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الإثنين، أن بنيامين نتنياهو يتحمل مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم حركة حماس.
وقال أولمرت في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية":
- الحرب قد بدأت بحدث فظيع جدا وهي مجزرة بحق أكثر من 1500 إسرائيلي.
- أشد أعداء غزة هم حماس، سيطرتهم على غزة هو مصدر لأحداث فظيعة جدا.
- أثرت حماس على حياة الناس في غزة، ليس لدينا مصلحة بالدمار، ولكن علينا أن نواجه حماس.
- سنصل لقيادييهم ونقتلهم، ليس هناك طريقة أخرى للقضاء على الحركة.
- كنا أقوياء لنعترف بأننا أخفقنا، فحماس فاجأتنا مفاجأة كبرى.
- هناك رهائن في أيدي حماس، وبناء على تجربتي أعرف أن حماس تعتبرهم كأصول في إيديها.
- ينبغي على حماس أن تكون حذرة من تعريض حياة الرهائن للخطر، لكن هذا طبعا لن يوقف الهجوم الإسرائيلي.
- العقوبة ستكون أقسى من المتوقع إذا تعرضت حياة الرهائن للخطر، ولن نتفاوض مع حماس.
- نتنياهو سيكون رئيس وزراء لفترة قصيرة فقط، وهو مسؤول عما حدث.
- أعرف أننا يمكننا التقدم مع الجانب الفلسطيني نحو تحقيق السلام، وفي السابق كان ذلك واضحا عندما التقيت الرئيس محمود عباس.
- نتنياهو يريد أن يقوض السلطة الفلسطينية، وهذا الفرق بيني وبينه.
- علينا التخلص من حماس حتى نوجد الظروف التي تمكننا من التواصل مع السلطة الفلسطينية والتواصل للسلام معها.
- لـ 17 عاما لم يظهر حزب الله بالقرب من الحدود بسبب ما تلقاه أثناء حرب 2006.
- سندفع نتنياهو إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، ولن يكون بالطبع رئيسا للوزراء.
- نتنياهو تم تحذيره مرارا من قبل مخابرات الجيش ورئيس الأركان ورئيس الشاباك من أن الحرب مع حماس باتت وشيكة.