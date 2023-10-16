يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".
كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس".
أبرز محاور مشروع القرار البرازيلي:
- يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب.
- يدين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين.
- يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.
- يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بالقانون الدولي.
- يحث بقوة على توفير السلع والخدمات الأساسية بشكل مستمر وكافي ودون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية.
- يحث على الإلغاء الفوري لأمر المدنيين وموظفي الأمم المتحدة بإخلاء جميع المناطق في غزة شمال وادي غزة والانتقال إلى جنوب غزة.
- يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة.
- يؤكد على أهمية العمل الإنساني وتفعيل آلية الإخطار لحماية مرافق الأمم المتحدة وكافة المواقع الإنسانية، وضمان حركة قوافل المساعدات.
- يشدد على أهمية منع امتداد الصراع إلى المنطقة، ويدعو، في هذا الصدد، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ويدعو جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف.