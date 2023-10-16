وجاء التصريح على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي في طهران.

إلا أن حماس نفسها لم يسبق أن تقدمت بمثل هذا العرض، منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب هجوم الحركة على إسرائيل يوم 7 أكتوبر الجاري.

وسبق أن لمحت الحركة إلى استبدال الأسرى بآلاف الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وكانت حماس أسرت العشرات من الداخل الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي شمل أيضا إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل مسلحي الحركة إلى إسرائيل وشن هجمات بالأسلحة على مستوطنات غلاف غزة.

وفي وقت سابق من الإثنين، أكد الجيش الإسرائيلي أن عدد الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا.