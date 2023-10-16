وكانت واشنطن نشرت حاملة الطائرات في البحر المتوسط، في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات "دوايت آيزنهاور" مع مجموعة السفن المرافقة إلى "جيرالد فورد".

ومنذ بدء هجوم حماس، أعلنت واشنطن دعمها السياسي والعسكري لإسرائيل، وأكدت حق الأخيرة في الدفاع عن نفسها.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس بعد يوم من اختراق مقاتلي الحركة أجزاء من السياج الحدودي الشائك، وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة، خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدت الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة إلى تسوية أحياء بالأرض، ومقتل ما لا يقل عن 2700 شخصا وإصابة آلاف غالبيتهم من المدنيين.

وعندما سئل الرئيس الأميركي جو بايدن ما إذا كان يجب القضاء بشكل كامل على حماس، قال بايدن: "نعم أوافق على ذلك".

وأضاف: "لكن يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية. يجب أن يكون هناك مسار إلى دولة فلسطينية"، مكررا الدعوة الأميركية لحل الدولتين.