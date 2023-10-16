وذكر دياب اللوح، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية":

حتى هذه اللحظة لا نملك معلومات مؤكدة بشأن فتح معبر رفح.

الذي يرفض ويمنع فتح المعبر هو إسرائيل.

إسرائيل قصفت أجزاء كبيرة من معبر رفح، والبوابة الفلسطينية للمعبر، والممر الفاصل بين البوابتين.

قطاع غزة في أمس الحاجة للمساعدات.

نرفض مخطط إسرائيل بتفريغ قطاع غزة من سكانه ونقلهم إلى مصر

لا نثق في الإدارة الأميركية، التي انحازت بشكل سافر إلى جانب هذا العدوان ضد شعبنا.

رغم الانقسام السياسي، نحن شعب واحد وموحد ضد العدوان المستمر.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وتنتظر عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.

من جهته، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، إن "الإدارة الأميركية في مناقشة جادة مع كل الأطراف، خاصة مع الجانب المصري".

وأضاف: "هناك مناقشات بالفعل، لكن لا يجب أن نستبق أي قرار أو تفاصيل (بشأن خروج الأجانب يوم الإثنين) لأننا نعرف أن الوضع حساس للغاية".