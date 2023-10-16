وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أن الجيش "سيمتنع عن استهداف المحور المحدد (شارع صلاح الدين) بين الساعة 08:00 صباحا (05:00 ت غ) ولغاية الساعة 12:00 ظهرا (09:00 ت غ)".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال من شمال القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس".

في بيان آخر، قال الجيش إنه خصص طريقين بهدف الإخلاء.

وأكد المتحدث جونثان كونريكوس في وقت سابق من الإثنين: "أبلغنا سكان غزة أن هذه الطرق ستكون آمنة للاستخدام".

والجمعة دعا الجيش سكان شمال غزة إلى الانتقال نحو جنوب القطاع، وحثهم السبت على "عدم الإبطاء" في تنفيذ هذا الإجراء، الذي يطال نحو 1.1 مليون شخص.