وذكر لئور بن دور، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية":

لا نتحدث عن اتفاق، هناك ترتيب محدد.

سيتم السماح بخروج بعض الأجانب من غزة من خلال معبر رفح

هناك تنسيق يتم بيننا وبين الولايات المتحدة ومصر لتنفيذ ذلك.

حاول بعض عناصر حماس التسلل عبر المعبر قبل يومين، لكننا لن نسمح بذلك.

أقصد بالأجانب، مواطنين من جنسيات مختلفة يعملون في مستشفيات أو مؤسسات اجتماعية في غزة.

نريد أن نقضي عن البنية التحتية لحماس، ونستهدف فقط الإرهابيين في غزة.

لا نريد المساس بأي أجنبي لا دخل له في هذه الحرب.

نحن لا نريد أن يعاني سكان غزة من كل هذه الحرب التي فرضت عليهم.

لم نستهدف أي سيارة إسعاف وننفي هذه التقارير.

يؤلمنا عندما نرى صور هؤلاء المدنيين الأطفال الأبرياء في غزة يقتلون. نحن نبكي لكن في نفس الوقت نعلم من المسؤول عما يحدث.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفى، في بيان صباح الإثنين، سريان هدنة إنسانية في غزة للسماح للأجانب بالخروج.

كما قال المكتب الإعلامي لحماس، الإثنين، إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن هناك "اتفاقا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش".

وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على استمرار فتح معبر رفح الحدودي حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين "بشكل مبدئي".