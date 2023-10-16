ويأتي الإعلان وسط تبادل للهجمات الصاروخية والقذائف على الحدود، بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية المتحالفة معه من جهة أخرى، على مدار الأيام الأخيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيخلي التجمعات السكنية التي تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية.

وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع، أنه سيتم نقل السكان إلى دور الضيافة التي تمولها الدولة، بعد موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت على الخطة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه أبلغ رؤساء السلطات المحلية في المنطقة بتنفيذ الخطة.