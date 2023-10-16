وقالت الصحيفة إن وقف إطلاق النار الإنساني سيبدأ في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر لنحو 5 ساعات.

وفي السياق ذاته، أشارت تقارير صحفية إلى أن إسرائيل ستسمح بدخول مساعدات إنسانية عبر المعبر ذاته، قادمة من مصر.

وتنتظر نحو 100 شاحنة محملة بألف طن من المساعدات الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، الذي من المتوقع أن يفتح عند الساعة التاسعة صباحا أيضا لبضع ساعات.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع القتال، التي تسمح فيها إسرائيل بنقل المساعدات إلى القطاع.