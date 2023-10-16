ونقلت الشبكة عن مصدر قوله، إنه سيتم فتح معبر رفح لبضع ساعات يوم الإثنين ثم إغلاقه مرة أخرى في وقت متأخر من بعد الظهر.

ولم يحدد المصدر الأوقات الدقيقة للفتح والإغلاق التي ستتم للمعبر.

من جانبها، ذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مسؤول فلسطيني أن معبر رفح سيفتح عند الساعة التاسعة صباح اليوم الإثنين.

ولا تزال قافلة المساعدات الموجهة من مصر إلى غزة تنتظر قرب معبر رفح البري في انتظار التوصل لاتفاق يسمح بعبورها إلى داخل الأراضي الفلسطينية، فيما كشف مصدران مصريان لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل وطبيعة المساعدات التي تحملها القافلة.

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر عن تنظيم قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كذلك أعلنت الخارجية المصرية عن تخصيص مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال المواد الإغاثية الدولية المخصصة لقطاع غزة.

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمصر، مصطفى زمزم لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القافلة وصلت شمال سيناء منذ عدة ساعات وفي انتظار الضوء الأخضر من السلطات المصرية للعبور إلى قطاع غزة.

وتشارك في القافلة 120 شاحنة كبيرة تحمل حوالي ألف طن من المواد الغذائية المعلبة والجافة وعبوات مياه.

كما تحتوي القافلة على 300 ألف عبوة دواء ومستلزمات طبية، و50 ألف بطانية و80 خيمة إيواء إغاثية، و250 ألف قطعة ملابس شتوية.

ويشارك بنك الطعام المصري بـ41 شاحنة، وتشمل الأغذية التي اختار البنك إرسالها موادا صالحة للأكل بدون طهي (كمية كبيرة من المياه المعدنية- لبن- عسل- تمر- جبن أبيض - فول معلب- لحوم معلبة).