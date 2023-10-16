وأضاف المكتب على موقعه الإلكتروني "توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الأحد حركة "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون أي شروط، كما دعا إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني على وجه السرعة ودون أي عراقيل.

وأفاد غوتيريش في بيان بأن هذين الأمرين "يجب ألا يصبحا ورقة مساومة ويجب تنفيذهما لأن هذا هو الشيء الصحيح فعله".

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، يوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأوضح المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين أنه "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية"، مشيرا إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع الساحلي.