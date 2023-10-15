ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الوزارة قولها الأحد "استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من يوم الاثنين الثامنة صباحا بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه ليل أمس".

والسبت، أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن "عدوان إسرائيلي يستهدف مطار حلب الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنّ "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمطار وخروجه عن الخدمة".