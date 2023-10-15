كما يجري ملك البحرين مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع الجهود المبذولة تجاه مسار السلام الشامل والعادل في منطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة البحرين للأنباء.

وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد التقى خلال زيارته للمملكة المتحدة مع الملك تشارلز الثالث، حيث جرى استعراض علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات.

كما أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية تناولت تطورات الأحداث في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بما فيها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على وقف التصعيد العسكري، وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم، وفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي.