ونفذت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة صباح السبت قبل الماضي هجوما مباغتا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا، وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع، فيما أمرت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

من جانبه، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر عن تنظيم قافلة مساعدات إنسانية لقطاع غزة بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أعلنت الخارجية المصرية عن تخصيص مطار العريش في شمال سيناء لاستقبال المواد الإغاثية الدولية المخصصة لقطاع غزة.

محتويات القافلة

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمصر، مصطفى زمزم قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن:

- القافلة وصلت شمال سيناء منذ عدة ساعات وفي انتظار الضوء الأخضر من السلطات المصري للعبور إلى قطاع غزة.

- تشارك في القافلة 120 شاحنة كبيرة تحمل حوالي ألف طن من المواد الغذائية المعلبة والجافة وعبوات مياه.

- تحتوي القافلة على 300 ألف عبوة دواء ومستلزمات طبية.

- كما تضم 50 ألف بطانية و80 خيمة إيواء إغاثية، و250 ألف قطعة ملابس شتوية.

- كل محتويات القافلة غير قابلة للتلف بسبب الانتظار لأنها محتويات غذائية جافة وأدوية وملابس، وتم مراعاة احتمال طول الانتظار.

- 34 مؤسسة أهلية واجتماعية هي عدد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جميعها تشارك في القافلة.

- على استعداد لتنظيم قافلة مواد بناء لإعادة الإعمار في حال التوصل لاتفاق يسمح بذلك من جانب السلطات.

أين تنتظر القافلة؟

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، محسن سرحان، والذي يرافق القافلة قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن:

- القافلة تنتظر في مدينة العريش منذ السبت كمكان ملائم لهذا العدد الضخم من الشاحنات المشاركة.

- يشارك بنك الطعام بـ41 شاحنة في واحدة من أكبر القوافل الإنسانية من جمعيات مصر تحت راية التحالف الوطني.

- الأغذية التي اختار بنك الطعام إرسالها هي مواد صالحة للأكل بدون طهي (كمية كبيرة من المياه المعدنية- لبن- عسل- تمر- جبن أبيض - فول معلب- لحوم معلبة).

- بجانب المواد الغذائية تحتوي القافلة علي كميات كبيرة من الأدوية و البطاطين و المستلزمات الصحية بأنواعها.

- فريق بنك الطعام منتظر بجانب القافلة حتي تمام التسليم في قطاع غزة، ومنطقة سيناء تحت سيطرة السلطات المصرية بالكامل وبالتالي لا يوجد أي مخاطر على القافلة.

- السلطات المصرية لن تعطي لنا الضوء الأخضر للتحرك لعبور الحدود إلى فلسطين إلا بعد التأكد من سلامة الموقف على البشر والمواد الإغاثية و نحن نثق تماما في قدرة أجهزتنا علي حمايتنا.