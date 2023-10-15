وركز الطرفان خلال لقاء يوم الأحد، على تطورات الأحداث في قطاع غزة، معربين عن رفضهما القاطع لقتل المدنيين الأبرياء.

حذر الاتحاد الافريقي والجامعة العربية من أن اجتياحا بريا إسرائيليا لقطاع غزة "قد يفضي الى إبادة جماعية غير مسبوقة".

وطالب بيان مشترك صدر عقب اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي "بوقف فوري للأعمال العسكرية في غزة".

وحذّر من أن "عملية برية إسرائيلية في غزة ستنطوي دون شك على عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك نساء وأطفال، الأمر الذي قد يفضي الى إبادة جماعية غير مسبوقة".

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 2450 شخصا.