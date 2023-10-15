وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 470 شخصا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة حماس الهجوم المباغت وغير المسبوق على إسرائيل، وسمّته "طوفان الأقصى".

وأضاف أن هذه الحملة هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع حجم الاعتقالات والمدة التي نفذت خلالها.

وقال إن الحملة شملت الفئات كافة في المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى أنها تركزت في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

لكن صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إن الاعتقالات شملت 330 فلسطينيا.

وقالت الصحيفة إن الحملة تركزت على عناصر حماس فتم اعتقال 190 منهم.

ولفت إلى القوات الإسرائيلية عمدت إلى التنكيل بالمعتقلين مثل الضرب المبرح، وعمليات التخريب الواسعة للمنازل.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ بداية العام الجاري 2023 6 آلاف فلسطيني.