وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي يعتبر شريطا عرضه 4 كيلومترات داخل إسرائيل على الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة.

ويعني هذا القرار أنه يمنع على المدنيين دخول المنطقة.

وأضاف بأن إسرائيل طلبت من سكان مناطق في الجليل المتاخمة للحدود مع لبنان التوجّه للملاجئ.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلا عن محاولات تسلل متكررة داخل إسرائيل.

اشتباكات الأحد

وقال حزب الله في بيان: "استهدفنا دبابة ميركافا في موقع "الراهب" بالصواريخ الموجهة ممّا أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

وذكر مراسلنا أن صاروخا ضرب مستوطنة شتولا الحدودية، مما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

وكرر حزب الله إطلاق الصواريخ المضادة على إسرائيل مرتين في وقت لاحق.

ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان: "تتم مهاجمة الأراضي اللبنانية ردا على استهداف أحد مواقعنا الحدودية بصاروخ آخر مضاد للدروع، وهاجمت قوات الجيش مصادر النيران بالمدفعية".

وذكرت مراسلنا بأن القصف الإسرائيلي اشتد على أطراف بلدتي علما الشعب وعيتا الشعب المقابلتين لمستوطنة شتولا.

كما سقطت قذيفة إسرائيلية في أطراف بلدة رميش الحدودية.