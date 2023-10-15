وبحسب البيان فيد أكد الجانبان على التعاون المستمر لإنجاز الأهداف للحركة4 وللشعب الفلسطيني.

خلال اجتماعهما في العاصمة القطرية الدوحة، أشاد وزير خارجية إيران بالهجوم ووصفه بأنه "انتصار تاريخي"، مشيرا إلى أنه "يسجل انتكاسة جدية للاحتلال ومشروعه في فلسطين والمنطقة".



إيران تحذر

وكانت قد حذرت إيران في منشور لبعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على موقع إكس من أن إذا لم يتم وقف "جرائم الحرب والإبادة الجماعية" التي تنفذها إسرائيل على الفور، "فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى".

وورد في المنشور "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فإن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة ويكون له عواقب بعيدة المدى مسؤوليتها ملقاة على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول التي تقود المجلس نحو طريق مسدود".