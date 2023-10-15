وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات استهدفت 10 منازل مأهولة بالسكان في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 مواطنا، وإصابة نحو 250 آخرين.

وفي مدينة غزة، قتل 260 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على أحياء المدينة، خاصة تل الهوا والرمال، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة.

وفي جباليا، لقي 40 فلسطينيا حتفهم تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي لمنازلهم، إضافة إلى نحو 10 آخرين قتلوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، عقب قصف عدد من المنازل.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، قتل نحو 20 مواطنا عقب قصف طال عددا من البنايات السكنية.

وقالت وفا إن غارات الطيران الحربي الإسرائيلي، ألحقت خسائر مادية جسيمة بالبنية التحتية في المناطق المستهدفة، كما تسببت بتدمير عشرات المنازل والبنايات السكنية.