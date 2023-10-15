وقال المسؤول البلجيكي في بيان "دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة 17,30 (15,30 ت غ). من الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضحا وموحدا يعكس تعقيدات الوضع الراهن".

وأضاف "نتضامن بشكل كامل مع شعب إسرائيل وضحايا الهجمات الإرهابية".

وأكد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وخصوصا القانون الإنساني الدولي".

ولفت ميشال إلى أن "المشاهد المأسوية التي تتكشف في قطاع غزة نتيجة الحصار وانعدام الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الدمار الناجم عن القصف الكثيف، تدق أجراس الإنذار في المجتمع الدولي".

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2215 بينهم 724 طفلا و458 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 8714 مواطنا بجروح.