وقال الناطق باسم الجيش كولونيل بيتر ليرنر للصحفيين: "حددنا ضمن منطقة في قطاع غزة مكان وجود جثث بعض الإسرائيليين الذين خطفوا وعثرنا عليها".

وشمل هجوم حماس المباغت احتجاز عدد غير معروف من الرهائن، وإدخالهم إلى قطاع غزة، الذي يتعرض حاليا لقصف جوي عنيف من إسرائيل.

من جهتهم، وجهت عائلات الرهائن الإسرائيليين، نداء يهدف للتوصل الى اتفاق "بحلول منتصف الليل" لإيصال أدوية بشكل عاجل لأقاربهم المحتجزين منذ سبعة أيام، كونهم في حاجة ماسة اليها للبقاء على قيد الحياة.

وقال رونين تزور، المسؤول عن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في تل أبيب: "نطالب بأن يتم التوصل بحلول منتصف الليل إلى اتفاق لنقل الأدوية الى الرهائن".

وأضاف "نتوقع الحصول على إجابات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الليلة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن خلال الأيام الماضية أنه يعمل على إنقاذ إسرائيليين تحتجزهم حركتا حماس والجهاد منذ هجوم السبت. وأوضح المكتب الصحافي الحكومي أن حماس خطفت ما لا يقل عن 100 شخص. وأكّدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما أسرتا "العديد من الجنود".