وأظهرت الفيديوهات التي تم تناقلها ليل الجمعة على مختلف المحطات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم لقطات مؤثرة وصادمة، ومنها لقطة أحد أعضاء طاقم قناة "إل بي سي اللبنانية" روبير غصن الذي ظهر في الفيديو وهو يسحب زميلته كريستين عاصي.

الحزن يلف لبنان

وودّعت بلدة الخيام جنوب البلاد ، السبت، مراسل وكالة رويترز ،المصوّر عصام عبدالله، في موكب شعبي وإعلامي مهيب وسط تنديد عارم بجريمة قصف طاقم الصحفيين أثناء قيامهم بتأدية واجبهم المهني.

ولُف جثمان العبد الله بالعلم اللبناني، وسط حال من الحزن والغضب لفت المكان.

كيف وقعت الكارثة؟

وروى المسؤول عن النقل المباشر في محطة إل بي سي اللبنانية روبير غصن لموقع سكاي نيوز عربية تفاصيل ما حدث وقال: "كنا إلى جانب الطاقم، وكنت أنا المسؤول عن النقل المباشر للمحطة، ونحن على الهواء مباشرة تعرضنا لقصف صاروخي مفاجئ، فأوقفنا البث سريعا وغادرنا المكان تحسبا لقذيفة أخرى لنحتمي من القصف في مكان آمن خصوصا أننا كنا نقف في مكان مكشوف تماما كي نتمكن من نقل المشاهد بشكل دقيق ومهني".

وتابع غصن: "سقطت القذيفة علينا مباشرة، واشتعلت النار في سيارة النقل المباشر، وفجأة شاهدت إلى جانبها أرضا مراسل وكالة رويترز الشهيد عصام عبدالله في مشهد قاس ودموي وللأسف فقد فارق الحياة على الفور".

وتابع: " كانت الصدمة كبيرة بمشاهدتي مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية، كريستين عاصي، كانت الدماء تغطي جسمها، شاهدت إصابتها المباشرة في يدها اليمنى وفي ساقيها، وكانت إصابتها قوية في ساقها اليمنى".

وقال: " اضطررت لسحب زميلتي من قرب السيارة المشتعلة".

ويضيف غصن: " كانت المسافة بيني وبين النار لا تزيد عن 3 أمتار، سحبت كريستين لاعتقادي بأن السيارة ستنفجر لأن خزانها كان مملوءا بالوقود وقد تحرقنا جميعا".

كريستين تخضع لعمليات جراحية

ولا زالت الصحافية كريستين عاصي في غرفة العناية المشددة في مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت بعد الإصابة البليغة التي تعرضت لها في ساقها

وقال مصدر طبي خاص لموقع سكاي نيوز عربية أن " إصابة عاصي بالغة في ساقها وأن نسبة ضغط الدم لا زالت غير مستقرة وهي تخضع للمراقبة المشددة ".