وقالت حماس اليوم السبت إلى 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء القصف الإسرائيلي على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى.

وأوضحت الحركة أن من بين الأسرى القتلى الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي 4 من الأسرى الأجانب.

وبذلك يرتفع عدد من قتلوا من الأسرى لدى حماس بسبب القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة إلى 26 قتيلا.

وكانت حركة حماس أعلنت في وقت سابق مقتل عدد من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي المكثف والعنيف على قطاع غزة.

وقال الحركة، أمس الجمعة، إن 13 أسيرا، من بينهم أجانب، قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، مشيرة إلى أن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

والاثنين الماضي، أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحماس، أن القصف الإسرائيلي ليلة الأحد وصباح الاثنين، على قطاع غزة، أدى إلى مقتل 4 من أسرى العدو بالإضافة لآسريهم من مقاتلي الكتائب.

يشار إلى أن حركة حماس أعلنت عن أسر عدد كبير من الإسرائيلين والأجانب خلال هجومها الكبير على مستوطنات غلاف غزة، فيما أشارت التقديرات إلى أن العدد لا يقل عن 130 أسيرا، بينهم أجانب.

من جهتها قالت إسرائيل إن عدد الأسرى بأيدي حماس لا يقل عن 120 أسيرا