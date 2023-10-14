وتتصدر جدول أعمال الجولة، الأوضاع الخطيرة والمتدهورة في غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ويلتقي العاهل الأردني في لندن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كما يجتمع في روما برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وفي برلين يجري الملك عبد الله الثاني لقاءات منفصلة مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وعدد من المسؤولين.

ويختتم ملك الأردن جولته في باريس بلقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويقول مسؤولون إن الملك عبد الله، الذي التقى بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الجمعة، أجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا.

وحذّر العاهل الأردني، خلال لقائه بلينكن في عمان، من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.