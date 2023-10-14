غارات من الشمال إلى الجنوب

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 315 شخصا، بينهما 90 طفلا و107 سيدات قتلوا، بينما أصيب 1788 آخرين من جراء القصف الإسرائيلي المدمر على غزة منذ صباح السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، التي أوردت النبأ، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مكثفة من شمال قطاع غزة إلى وسطه وصولا إلى جنوبه.

وبحسب "وفا"، فقد استهدفت غارات الجيش الإسرائيلي "منازل المواطنين، ومحيط بعض المستشفيات، وأبراجا سكنية".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مواقع تابعة لحركة حماس في غزة.

وتحدث عن اغتيال قياديين اثنين من الجناح العسكري للحركة في وقت سابق اليوم.

ومع المعطيات الجديدة، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2215، بنيهم 724 طفلا، و458 سيدة، والاصابات إلى 8714، منهم 2450 طفلا و1536 سيدة.

وكانت حصيلة سابقة، نشرت ليل الجمعة السبت، تحدثت عن قتل الجيش الإسرائيلي 1900 فلسطيني في غزة، بينهم 614 طفلا.

وأشعل هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، السبت الماضي، شرارة حرب مدمرة بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على غزة.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1400 والجرحى إلى 3 آلاف، وفق آخر حصيلة أوردتها قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، مساء الجمعة.