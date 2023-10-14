وأضاف الأميرال دانيال هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "فيما يخص غزة، المعابر مغلقة. الحدود مغلقة، وأي تحرك أو عبور إلى مصر سيجري بالتنسيق معنا وبالتواصل معنا. في الوقت الراهن، لن يحدث هذا الأمر".

وكانت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية ذكرت في وقت سابق اليوم السبت أن "الخارجية الأميركية أبلغت بعض الفلسطينيين الأميركيين أن معبر رفح قد يُفتح اليوم".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت، أمس الجمعة، أن القاهرة ترفض مطالبة الجيش الإسرائيلي لسكان غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا.

وأكد بيان للخارجية المصرية على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها الخميس، إلى السماح بدخول المساعدات للقطاع عبر معبر رفح.

كما عارض السماح بدخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.

وقال السيسي، خلال حفل تخرج طلاب أكاديميات عسكرية في القاهرة، إن "هناك خطورة كبيرة جدا لأنها تعني تصفية القضية الفلسطينية ومن المهم أن يبقى شعبها (غزة) صامدا ومتواجدا على أرضه".