وأضاف دولة في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أن "كل من يريد السلام عليه الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة وتقرير المصير والخلاص من الاحتلال وفقا لما أقرته الشرعية الدولية".

وتابع أن "الشعب الفلسطيني يعيش تحت أطول احتلال في التاريخ، ونحن ننتظر أن تطبق قرارات الشرعية الدولية التي لم تتطبق حتى الآن في ظل المجازر المستمرة للاحتلال الذي قاد الساحة الفلسطينية للانفجار".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتلقى مزيدا من الدعم وهذا ينذر بأن المنطقة كلها قد تنفجر في الأيام المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه، الجمعة، إن اللجوء والهجرة الفلسطينية لن يتكررا، مؤكدا الرفض الكامل للمخطط الإسرائيلي في هذا السياق.

وأضاف إشتيه خلال مؤتمر صحفي، أن "شعبنا ضحية احتلال واستيطان واعتداءات على مقدساتنا وظلم تاريخي منذ عقود، ونريد حلا عادلا لقضيتنا".

وأكد أن "الحصار على شعبنا في قطاع غزة والقدس وبقية المناطق سيولد الانفجار"، متابعا: "إسرائيل تريد إيجاد منطقة عازلة خالية من السكان في كل قطاع غزة وشعبنا لن يترك أرضه".

ووجه الجيش الإسرائيلي الجمعة لسكان شمال القطاع أمرا بالإخلاء خلال 24 ساعة وسط ترجيحات عن وجود نية الهجوم البري لدى إسرائيل.