قتل 9 فلسطينيين وأصيب نحو 130، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، الجمعة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن "استشهاد 9 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات بعد ظهر اليوم (الجمعة)".
وأضافت الوزارة أن عدد المصابين وصل إلى 130، من بينهم حالات خطرة.
وقال مراسلو ومصورو "فرانس برس" في نابلس، إن "الوضع خطير جدا. الجيش يطلق الرصاص الحي عند مدخل حوارة".
ماذا يحدث؟
- تجري مسيرات حاشدة في نابلس وجنين وطولكرم وقلقيلة "دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل عليها".
- بدأت المسيرات في مراكز المدن ثم توجهت إلى نقاط التماس والحواجز العسكرية الإسرائيلية.
- تجري مواجهات وسط مدينة الخليل وفي ريفها، وفي مخيم العروب ومدينة بيت جالا.
- بذلك، يرتفع إلى 45 قتيلا على الأقل حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، منذ شنت حركة حماس عملية عسكرية غير مسبوقة، السبت، وفقا لوزارة الصحة في رام الله.