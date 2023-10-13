وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن "استشهاد 9 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات بعد ظهر اليوم (الجمعة)".

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين وصل إلى 130، من بينهم حالات خطرة.

وقال مراسلو ومصورو "فرانس برس" في نابلس، إن "الوضع خطير جدا. الجيش يطلق الرصاص الحي عند مدخل حوارة".

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